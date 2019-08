Quota 100, Durigon a #laPiazza: "Fortemente preoccupato da Conte"

"Sono abbastanza preoccupato perché dalle parole del presidente Conte non abbiamo avuto rassicurazioni, anche se non ha messo in moto una situazione negativa". Claudio Durigon, sottosegretario uscente al Lavoro ed esponente di spicco della Lega, che oggi ha incontrato il premier incaricato Giuseppe Conte, risponde così alla domanda de La Piazza - la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica - sulle sorti di quota 100. "Però il fatto che non abbia dato certezze è motivo di forte preoccupazione. Ma non solo su quota 100 anche sui decreti sicurezza e sulle attività che abbiamo fatto insieme, come la pace fiscale ed altro ancora. E' preoccupante vedere un presidente Conte che ha messo in dubbio ciò che abbiamo fatto di bene con questo governo. Sono rallegrato invece dalle parole di Di Maio sul tema della sicurezza e su quanto ha fatto il governo precedente".