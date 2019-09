Rai, nuove nomine e cambi ai vertici? Conte: "Non me ne sono mai occupato"

"Di Rai non mi sono occupato prima e non mi appassiono adesso". E' stato lapidario il commento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a La Piazza a Ceglie Messapica (Brindisi), sull'ipotesi di cambi ai vertici della Rai ora che la maggioranza di governo non è più quella che fece le nomine della televisione pubblica. In particolare sarebbe in bilico la posizione del presidente sovranista della Rai Marcello Foa, fortemente voluto su quella poltrona da Matteo Salvini e dalla Lega. "Se ci saranno dei cambiamenti seguiranno le procedure", ha affermato il premier a La Piazza.