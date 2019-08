Rumor "bomba" a #laPiazza. Accordo M5S-Pd, Conte premier

Da una fonte qualificata di massimo livello coinvolta nelle consultazioni al Quirinale arriva nei trulli cegliesi de la Piazza un rumor bomba: il pressing interno e di gran parte dell'establishment europeo ha dato i suoi frutti. Il segretario del Partito Democratico - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - ha accettato la premiership di Giuseppe Conte e, quindi, può nascere il governo Movimento 5 Stelle-Pd. Non solo, nell'accordo che eviterà il ritorno alle urne in autunno è previsto anche un patto di desistenza per le prossime elezioni regionali tra pentastellati e democratici. Intanto il presidente Paolo Gentiloni ha convocato la Direzione del Pd domani alle 18. All'odg, ovviamente, c'è proprio la crisi di governo. L'orario potrebbe cambiare secondo l'andamento della crisi.



Luigi Di Maio avrà un posto di ministro nell'esecutivo giallo-rosso. Si tratta di un grande successo di Matteo Renzi (che non voleva il voto a tutti i costi) e di Giuseppe Conte (che resta a Palazzo Chigi) e una sconfitta di Nicola Zingaretti (che si è fatto dettare la linea da Renzi) e di Matteo Salvini (che ha sbagliato i tempi dell'apertura della crisi). I telefoni de La Piazza, la kermesse di Affaritaliani.it che si svolgerà nel weekend a Ceglie Messapica (Brindisi), sono roventi. La Piazza si preannuncia il cuore e lo snodo della politica italiana