Scoppia la bufera sul fine vita. Ecco cosa ha detto Conte a La Piazza

Esplode la polemica sul "fine vita". Le parole di Giuseppe Conte a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica nel Brindisino accendono il dibattito politico. Ecco il video integrale. Da destra a sinistra si scatenano i commenti. Da Di Maio che non avrebbe gradito l'uscita di Conte, visto che avrebbe chiesto ai suoi del Movimento 5 Stelle di non creare polemica sull'argomento, evitando di dare assist a Salvini, a Pisapia di parere diametralmente opposto a quello di Conte.

Ecco le parole esatte del premier Giuseppe Conte a La Piazza

"Credo infatti ci sia un diritto alla vita, ma è da dubitare ci sia un diritto alla morte. Bisogna fare una legge sul fine vita: ci sprona a farlo la stessa Corte costituzionale. Leggeremo la sentenza per intero quando tra un mesetto sarà depositata ma l'intervento della Corte non può sostituire un intervento legislativo. L'avevo detto anche quando ho chiesto la fiducia in sede di replica in Parlamento. Ho sollecitato le forze politiche ad assumere l'iniziativa anche perché su questi argomenti: Non mi sembra appropriata un'iniziativa governativa. Anche perché sono materie laceranti sul piano morale, con tante implicazioni anche filosofiche: farne una questione di governo no".

Polemica Di Maio-Conte sul fine vita



Negli ultimi giorni Di Maio ha dato indicazioni chiare ai suoi fedelissimi: il governo non dovrà toccare palla né sul "fine vita", né sullo Ius culturae, perché – è il ragionamento del capo politico M5S – sono temi che "danno benzina alla campagna elettorale permanente di Matteo Salvini". Fosse per lui – assicura chi gli è vicino - non si affronterebbe né l’uno né l’altro tema. Ma sul fine vita, dopo la sentenza della Consulta, sarà complicato evitare un intervento legislativo e allora per Di Maio dovrà essere esclusivamente «il Parlamento a occuparsene".

Pisapia: "Subito una legge sul fine vita"

"Per una morte dignitosa ci vuole subito una legge, ma ciascun parlamentare decida secondo coscienza e i partiti rispettino la libertà". Giuliano Pisapia, avvocato e leader della sinistra, ex sindaco di Milano, eurodeputato eletto nelle liste del Pd, lancia un appello al comune sentimento di umanità, fuori dalle logiche di parte.