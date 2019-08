Sondaggi, vola Giorgia Meloni e stasera scende in "Piazza"

Vola Fratelli d’Italia, scende la Lega, recupera il Movimento 5 Stelle, in difficoltà il Pd. Questi i dati emersi da un sondaggio politico realizzato da Quorum Youtrend per SkyTg24, diffusi stamattina. Le interviste sono state realizzate tra il 29 e il 30 agosto, subito dopo il conferimento dell’incarico a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo, con il sostegno di PD e M5s. Flessione della Lega di Matteo Salvini, ora accreditata del 31,9%, in calo di oltre due punti rispetto alle ultime elezioni europee.

STASERA GIORGIA MELONI A "LA PIAZZA" A CEGLIE MESSAPICA - Ottimo risultato invece per Fratelli d’Italia, che arriva all'8,8%. La leader del partito, onorevole Giorgia Meloni, stasera - venerdì 30 agosto, dalle ore 20 alle ore 21 - interverrà a La Piazza (Ceglie Messapica, Brindisi, in piazza Plebiscito), la kermesse con i big della politica organizzata da Affaritaliani.it in collaborazione con il comune di Ceglie Messapica.

Forza Italia è inchiodata al 6,8%. Insieme la coalizione di centrodestra sfiorerebbe il 47%, dato sufficiente a conquistare la maggioranza dei seggi alla Camera e al Senato.

Il Partito Democratico perde mezzo punto percentuale rispetto alle Europee fermandosi al 22,3% dei consensi. Recupera ma resta ampiamente sotto il 20% il Movimento 5 Stelle, lontanissimo con il 18,6% dal risultato delle Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Bene invece +Europa, al 4,1%, mentre sotto la soglia del 3% resterebbero il partito de La Sinistra e tutte le altre formazioni politiche.

Il sondaggio realizzato da Quorum Youtrend per SkyTg24 ha analizzato anche il gradimento dei leader politici: è Giuseppe Conte l’anti-Salvini. Il 53.4% degli italiani si fida del premier.