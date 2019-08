Tutti in Piazza, 3 giorni di confronti. Arrivano anche Askanews e Italpress

ECCO IL LANCIO DELL'AGENZIA DI STAMPA ASKANEWS



Da venerdì tre giorni di confronti politici a "La Piazza" A Ceglie Messapica la kermesse di dibattiti di Affaritaliani.it Roma, 28 ago. (askanews) - Si accendono le contrapposizioni politiche e torna di moda evocare la Piazza, antico luogo privilegiato della politica prima della crisi dei partiti e della nascita dei social. Ecco allora Giorgia Meloni che contro il nascente governo Cinquestelle-Pd si dice "pronta a scendere in piazza". E sarà proprio la combattiva leader di Fratelli d'Italia, a "La Piazza" fra i protagonisti della tre giorni di confronto tra big della politica e cittadini organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre in collaborazione con l'amministrazione comunale. Nella seconda serata di sabato 31 agosto, a commentare nel bene o nel male l'evoluzione della crisi politica, ci saranno poi la grillina Barbara Lezzi, ministra per il Mezzogiorno, il leghista Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia, il capogruppo al Senato di Forza Italia Anna Maria Bernini e, nel ruolo di discussant, il presidente della Democrazia Cristiana Gianfranco Rotondi. Domenica primo settembre a scendere in Piazza saranno invece il grillino sottosegretario agli Esteri Manlio De Stefano, il governatore della regione Puglia Michele Emiliano, un nome gettonato in queste ore anche come possibile ministro, il vicepresidente dei senatori del Partito Democratico Franco Mirabelli, il leader di Cambiamo Giovanni Toti, che dopo la rottura con Forza Italia lancerà da Ceglie il suo movimento, e Stefano Fassina, economista di Leu, sovranista di sinistra favorevole ai mini bot, che piacerebbe tanto, nell'universo grillino, come ministro di svolta dell'Economia. Nel ruolo di discussant, scenderà in Piazza un uomo di grande esperienza e cultura internazionalista come Giovanni Castellaneta, autore di "In prima fila, quale posto per l'Italia nel mondo?".

