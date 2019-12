Larghe intese, no del M5S: "La Lega ha tradito, non è credibile"

Fonti del Movimento 5 Stelle bocciano senza appello la proposta bipartisan avanzata da Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti: prima fanno cadere il governo, poi ci attaccano, adesso aprano a larghe intese. Nella Lega regna il caos. Dopo la meschina campagna acquisti di senatori adesso ci propongono una nuova alleanza? Sembra tutto surreale - fanno sapere ad Affaritaliani.it dai massimi vertici del Movimento guidato da Luigi Di Maio.

Nello sfondo da parte della Lega - aggiungono le fonti pentastellate - c’è sempre una cosa: la voglia di non mollare la poltrona, anzi di rafforzarla. Prima volevano andare al voto per ottenere più poltrone, adesso che hanno capito che il governo durerà vorrebbero trovare un modo per avere poltrone di maggior peso. Hanno tradito gli italiani, non sono più credibili.