Laura Castelli (M5s), viceministra Economia : “Si sta lavorando molto bene"

“Io credo che si stia lavorando molto bene”.

Così Laura Castelli viceministra all’ Economia questa mattina a Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini.“La scusa che stiamo facendo poco – ha aggiunto la viceministra - ormai anche i cittadini hanno capito che è una scusa”. Alla domanda: “C’è la sensazione che la Lega voglia trovare un grimaldello per andare ad elezioni?”

La viceministra ha risposto: “Ce lo dicano loro, mi sembra un po’ di sì dalle dichiarazioni. La realtà comunicativa rispetto alla realtà dei fatti è oggettivamente diversa”.Castelli ha proseguito: “Io so che questo governo, se può avere un merito, è che ha inventato un criterio nuovo per far mettere insieme due forze che è il contratto di governo. Lo abbiamo fatto molto seriamente. Questa è una svolta storica per il nostro governo che finora ha visto solo matrimoni per interesse”.