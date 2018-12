Lavoro, M5S: "Deliberata indagine conoscitiva per contrastare caporalato"

“Con la delibera di oggi diamo finalmente inizio, alla Camera dei Deputati, all’indagine conoscitiva sul “caporalato” in commissione Agricoltura e Lavoro, che ci vedrà impegnati in un ciclo di audizioni per ascoltare tutte le parti coinvolte e definire una nuova strategia di contrasto al caporalato”. Così in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle a Montecitorio nelle Commissioni Agricoltura e Lavoro. “Quella del caporalato è una piaga che elimina la dignità e i diritti dei lavoratori in tutta Italia, nonché una battaglia storica del Movimento 5 Stelle. Nonostante ci sia già una legge che punisce chi si macchia di un simile reato, i continui fatti di cronaca hanno dimostrato che bisogna fare ancora di più contro i "caporali". Per questo abbiamo già istituito con il Decreto Fiscale un tavolo contro il caporalato al ministero del Lavoro, mentre nella legge di Bilancio abbiamo previsto oltre 900 assunzioni all'Ispettorato nazionale del lavoro nel prossimo triennio. Con queste misure, insieme all’indagine conoscitiva deliberata oggi, miriamo a contrastare sempre più pesantemente ed efficacemente queste assurde e inaccettabili pratiche”. Concludono i portavoce del MoVimento 5 Stelle delle commissioni Agricoltura e Lavoro alla Camera.