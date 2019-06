Lavoro, Rotelli (Fdi): finalmente il M5S si accorge delle crisi aziendali a Viterbo

Meglio tardi che mai: finalmente anche i Cinquestelle si sono accorti che esistono le crisi aziendali in provincia di Viterbo”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli. “Dopo essersi completamente disinteressati della crisi della Uno Più e non aver neanche partecipato al sit in per i lavoratori di Mercatone Uno, adesso assistiamo a una tardiva presa di coscienza da parte degli esponenti locali, nazionali e del vicepremier Luigi Di Maio sulla vertenza della Farnese Pneumatici di Vetralla. Siamo davvero molto curiosi di vedere, oltre ai soliti slogan, quali misure concrete il M5S metterà in campo per i 55 lavoratori per i quali sono state avviate le procedure di licenziamento. Come Fratelli d’Italia seguiremo da vicino gli sviluppi di questa crisi, non facendo mai mancare il nostro sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie”.