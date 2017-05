Le marce di Sala e Grillo? A Milano e Assisi le fabbriche di sogni

SCHIAFFO 3 - Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Va bene che Milano non è Roma, ma non goda troppo. Vogliamo parlare delle buche? O delle strade ri-asfaltate alla meno peggio? Urge un sopralluogo in Bovisa. Quartiere dimenticato da Dio, ma anche dal demonio evidentemente. Berlusconi alla presentazione del Movimento animalista

'Sogni per tutti' è l'essenza delle due manifestazioni in cui, con tutto il rispetto per i 130000 partecipanti che hanno marciato a fianco di una politica ipocrita e surreale, si è giocato con la pelle di tanti italiani già sufficientemente solidali.

Poveri, emarginati, migranti economici e rifugiati, tutti ricordati nei cortei.

LE MARCE DI SALA E GRILLO. 59 MILIONI DI ITALIANI DIMENTICATI.

Gli unici dimenticati? I 59 milioni di italiani che da tempo comprendono, lavorano accolgono, ma forse non la pensano al cento per cento come il popolo della marce.

La prima nel centro di Milano sostenuta dal Sindaco Giuseppe Sala e dall'assessore per le Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino a favore dell'accoglienza per tutti, senza muri, se e senza ma.

La seconda, da Perugia ad Assisi, promossa dal lider maximo Beppe Grillo per manifestare contro la miseria e le diseguaglianze e per promuovere il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei pentastellati.

LE MARCE DI SALA E GRILLO. GIUSTO PROTESTARE IN ITALIA SULL'ACCOGLIENZA?

A Milano il presidente del Senato Piero Grasso insieme ad Emma Bonino, ha camminato accanto ad un pubblico multicolore. Musica, canti, slogan. Molti però dall'esterno si sono chiesti a chi era rivolta questa protesta?

Ma come è possibile manifestare sull'accoglienza nel paese più accogliente del mondo?

Ma forse non basta.

Da ieri i politici presenti insieme alle Ong, ai centri sociali, agli orientali, agli islamici marcianti hanno voluto manifestare per dire ai tantissimi volontari, medici, militari, paramedici che 24 ore su 24 in mare e in terra raccolgono, curano e aiutano il popolo dei migranti che non stanno facendo abbastanza.

LE MARCE DI SALA E GRILLO. VISTI QUELLI DI CAPALBIO.

Per i marciatori del sabato pomeriggio( soleggiato) tutti questi sforzi non bastano. Per l'estrema sinistra non basta, vogliono di più.

Vogliono permettere a tutto il mondo migrante di entrare in Italia.

Tra i marciatori sembra siano stati visti pure quelli dell'enclave di Capalbio, anche loro ne vogliono di più, purché non da loro....

E poi nella marcia di Assisi il lider maximo Grillo, auto nominatosi novello San Francesco e moderno Prometeo,padrone del fuoco, ha riproposto il suo 'reddito di cittadinanza'.

'Ridurre le diseguaglianze, lottare contro la povertà, trascinare verso l'alto gli ultimi, i 10 milioni di poveri' il grido del moderno San Francesco. Tutto condivisibile soprattutto se si fosse altrettanto onesti intellettualmente nel dire che non esistono le coperture economiche per produrre questo film.

LE MARCE DI SALA E GRILLO. I PENTASTELLATI NUOVI FRANCESCANI



Ecco perchè l'ipocrisia di una certa politica ancora una volta l'ha fatta da padrone. In primis volendo far firmare cambiali morali in bianco per un'accoglienza alla decima potenza anche ai 50 milioni di italiani già molto accoglienti.

Questi italiani silenziosi forse, prima di dare l'ok ad una specie di invasione legalizzata del paese, vorrebbero esprimere il loro parere.

Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza la risposta è molto più semplice e la si trova nei dati economici di un Paese che nonostante un debito pubblico alle stelle garantisce sanità a tutti, diritti a tutti,accoglienza a tanti. E il reddito di cittadinanza come sottolineato da Matteo Renzi ' per ora funziona solo in Alaska'.