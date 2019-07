Le Monde, Pigasse-Kretinsky trattano per rilevare la quota di Prisa

Scossone in arrivo all’interno dell’azionariato di Le Monde. Matthieu Pigasse e il suo socio, il miliardario ceco Daniel Kretinsky, il 16 luglio, hanno annunciato l’avvio di trattative esclusive per acquistare le quote che l’editrice spagnola Prisa detiene nel capitale di Le Monde Libre, azionista di controllo del quotidiano francese, come scrive Primaonline. L’azionariato di Société éditrice du Monde, editrice del giornale parigino e che possiede anche il settimanale Courrier International e Télérama, è suddiviso tra due raggruppamenti: Pôle d’indépendance, con il 25% del capitale, di cui fanno parte gli azionisti storici, lettori, giornalisti e dipendenti del gruppo, e Le Monde Libre (LML), che controlla il 75%. Prisa possiede il 20% di LML, mentre il restante 80% è diviso equamente tra NJJ di Xavier Niel, Le Nouveau Monde di Pigasse e Kretinsky (al primo il 51%, al secondo il 49%) e Berlys Media, in cui sono confluite le azioni di Pierre Bergé, rappresentate da Madison Cox.

Se l’operazione, pianificata per il prossimo autunno, andasse a buon fine, Pigasse e Kretinsky diventerebbero i primi azionisti del giornale, con il 46% di LML.