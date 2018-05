Gentiloni: le nomine fatte e non fatte

Finalmente il governo Gentiloni, in un modo o nell’altro, andrà via.

Un governo che, seppure delegittimato dal voto popolare del 4 marzo, ha continuato a rappresentare l’Italia in frangenti politici difficili, come, ad esempio, la crisi internazionale con la Siria con posizioni opposte a quelle dei vincitori delle elezioni stesse.

Ha inoltre fatto nomine delicate che poteva risparmiarsi in un contesto di instabilità politica e suoi ridotti poteri:

Tuttavia, su alcune nomine importanti come quella della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, meglio conosciuta come Via, è calato il silenzio, sebbene sia scaduta da anni.

Il fatto è che la Via ha uno stridente conflitto di interessi in alcuni suoi membri e la stampa se ne è spesso occupata:

Il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti è stato spesso criticato dagli ambientalisti per una gestione “industrialista” del ministero stesso e in tutti questi anni non è riuscito a rinnovare la Via che è poco conosciuta, ma è uno snodo fondamentale per la gestione delle grandi opere infrastrutturali ed energetiche nel nostro Paese.

È del tutto evidente gli enormi interessi economici che gravitano intorno ad essa, dipendendo, di fatto, la realizzazione delle grandi opere proprio dal suo consenso.