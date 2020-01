Le Sardine: "Niente tv e giornali. E' ora di lavorare dietro le quinte"

Le Sardine scendono dal palcoscenico, dicono addio a Tv e giornali e tornano dietro le quinte per "preparare un nuovo spettacolo". Archiviate le elezioni in Emilia Romagna, sui profili social del movimento compare quella che sembra una sorta di ritirata strategica: "Urne chiuse. C'e' chi dice che siano i gesti folli a cambiare il corso della storia, ma noi preferiamo pensare che siano i gesti ordinari a cambiare il mondo in cui viviamo. Non siamo nati per stare sul palcoscenico, ci siamo saliti perche' era giusto farlo", viene spiegato sull'account twitter 6000 Sardine dove compare l'immagine dei quattro ragazzi che hanno 'inventato' il movimento che corrono in costume da bagno a tuffarsi in mare.



"Ma ora e' tempo di tornare a prendere contatto con la realta' e ristabilire le priorita', innanzitutto personali. Se avessimo voluto fare carriera politica l'avremmo gia' fatto. E invece, prima di tutto, desideriamo tornare ad essere noi stessi, elettori e cittadini, parenti e amici. Per questo motivo non ci vedrete in TV o sui giornali". La nostra responsabilita' e' pari a quella che si e' assunta ogni persona che oggi si e' infilata il cappotto ed e' andata a fare una croce da protagonista. E' tempo di far calare il sipario e lavorare dietro le quinte per preparare un nuovo spettacolo con tutti voi che vorrete continuare a non essere uno spettatore qualunque. Fino ad oggi siamo stati una bella favola. Ora chiudiamo il libro e sporchiamoci le mani. Qualsiasi cosa succeda. Ci vediamo a Scampia".