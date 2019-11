Le sardine valgono tra il 4 e il 6%. Pescano voti da M5S e astensione

"Fare la stima di movimenti, tra virgolette, di pancia, cioè che nascono da azioni estemporanee, è sempre molto complesso perché il sostegno che arriva dal lato emotivo non è detto che poi si tramuti in voto reale, che invece è un gesto razionale". Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research, rivela ad Affaritaliani.it la prima stima elettorale su un eventuale movimento o partito delle sardine. "Oggi la simpatia popolare ed emotiva per le sardine si aggira tra l'8 e il 12% che però in termini di intenzioni di voto diventa tra il 4 e il 6%. Si tratta solo di protesta per la protesta? Ci sarà una dinamica strutturale? Interrogativi ancora aperti".

Ma da dove arriverebbe oggi il 4-6% del movimento delle sardine? Baldassari spiega: "Pescherebbero sicuramente nel bacino del Movimento 5 Stelle, che in questo momento è estremamente fragile, soprattutto tra chi rimpiange il movimentismo pentastellato delle origini. E, più o meno per lo stesso motivo, le sardine prenderebbero voti anche dall'area dell'astensione e da coloro che sono demotivati e nastalgici del primo M5S".



Sardine: Fico, contento per piazze piene e pacifiche - Il movimento delle Sardine? "Io sono sempre contento e soddisfatto quando le piazze si riuniscono per dimostrare cio' che pensano. Quindi piu' piazze ci sono anche di questo tipo, belle, pacifiche, divertenti, piene di contenuti, io non posso che essere contento". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine dell'Assemblea dell'Anci.

LEGA. PIOGGIA NON FERMA SARDINE, CENTINAIA IN PIAZZA A SORRENTO - Si sono dati appuntamento in piazza Veniero a Sorrento (Napoli) gli attivisti che manifestano contro Matteo Salvini. Mentre il segretario della Lega si appresta a raggiungere il Circolo dei forestieri per ufficializzare l'adesione alla Lega del sindaco sorrentino Giuseppe Cuomo, a 800 metri di distanza si riunisce il movimento delle SARDINE, che in penisola Sorrentina si fanno chiamate "fravagli", termine che in napoletano indica pesci di piccole dimensioni. In piazza, nonostante una pioggia scrosciante, ci sono centinaia di persone che hanno preso parte al flash mob intonando il coro "Sorrento non si Lega". Sono giovani soprattutto ma non solo e a Sorrento il popolo delle SARDINE ha deciso di portare con se' un libro da donare all'ex ministro dell'Interno e un cartello con scritto "io non mi lego" e il disegno di una sardina.