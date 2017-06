Lecce, Articolo 1 - Mdp apre alle larghe intese

Articolo 1 propone le larghe intese per la guida del comune di Lecce dove al ballottaggio è stato eletto il sindaco di Centrosinistra Carlo Salvemini ma in Consiglio Comunale la maggioranza dei seggi è alle forze di Centrodestra (16 a 13).

"Siamo stati tra i principali sostenitori della candidatura di Carlo Salvemini e poi della sua campagna elettorale attraverso un'ampia e capillare mobilitazione delle nostre forze. Il successo di Salvemini raccoglie e interpreta una forte domanda di cambiamento", afferma il Presidente del Gruppo consiliare a Lecce di ‘Articolo 1 – MDP’, Ernesto Abaterusso.



"Adesso si pone il tema della governabilità possibile e necessaria, avendo consapevolezza che la composizione del Consiglio comunale (al netto di eventuali modificazioni) consegna una maggioranza alle forze di Centrodestra. Sono da escludere, a parere mio e di Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, operazioni di natura trasformistica di adesioni interessate da parte di singoli consiglieri del centrodestra; o tentazioni di acquisire la maggioranza del Consiglio di volta in volta sulle singole delibere da approvare. Ciò condannerebbe l'amministrazione alla precarietà e a una endemica instabilità e la piegherebbe ai ricatti di convenienze personali o di gruppo".

"L'unico modo per rispondere persuasivamente alla eventualità dell'anatra zoppa, ovvero alla coabitazione di Sindaco e maggioranza consiliare non omogenea, è quello di costruire le condizioni politiche e programmatiche di UN POSSIBILE GOVERNO DI UNITÀ CITTADINA o DI RESPONSABILITÀ CIVICA attraverso la selezione di una Giunta di alto profilo composta da figure e personalità - provenienti dalla politica e dalla società civile - che per la loro storia e professionalità possano essere garanzia di trasparenza e di buon governo e di forti legami con la città. Ed espressione di una corresponsabilità, nelle forme possibili, dell'intero Consiglio comunale", spiega Abaterusso. E aggiunge: "L'esatto contrario di un inciucio o di transazioni inconfessabili. Il nostro è un appello - in modo limpido e alla luce del sole - per l'assunzione di una responsabilità civica che scongiuri un governo debole e precario, o il ricorso ad elezioni anticipate. La città di Lecce ed i suoi cittadini hanno bisogno di vedere avviati a soluzione i loro problemi, non di un'altra campagna elettorale".