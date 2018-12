Lega a Roma, Salvini ricorda le vittime della strage in discoteca

Strage discoteca: Salvini ricorda vittime, minuto di silenzio

"Permettetemi in questo che voleva e doveva essere un giorno di festa, ringraziando le decine di italiani che sono qui" di ricordare le vittime della strage in discoteca a Corinaldo. E' quanto ha affermato Matteo Salvini chiedendo da piazza del Popolo un minuto di silenzio. "Una festa non puo' essere una festa se sei ragazzi che erano usciti per andare a divertirsi sono rimasti vittime di una tragedia", ha affermato. "Ci stringiamo a quelle famiglie marchigiane"

Lega: Salvini sul palco piazza del Popolo con felpa polizia

Matteo Salvini e' salito sul palco di piazza del Popolo a Roma per salutare i sostenitori riuniti per la seconda grande manifestazione nazionale della Lega. Il ministro dell'Interno indossa una felpa bordeaux con la scritta 'Polizia'. Il suo intervento e' atteso poco dopo le 12. Prima di lui parleranno i ministri leghisti del governo Conte. Sul palco saliranno anche diversi sindaci del partito di via Bellerio.