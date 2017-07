Lega, Bossi sfida Salvini: Maroni candidato premier

"Io credo che la Lega debba ripartire dall'alleanza con Berlusconi". Lo dice Umberto Bossi in un'intervista alla Stampa. "Anche se ha avuto i suoi problemi - prosegue - Berlusconi e' comunque un uomo che mantiene la parola. E se vogliamo vincere le elezioni e governare, l'accordo lo dobbiamo fare con qualcuno di cui ci possiamo fidare. Non si puo' certo pensare di mettersi insieme con i Cinque Stelle, che non sono seri. Quindi l'unica coalizione che puo' davvero vincere passa dall'accordo fra la Lega e Berlusconi". Alla domanda se MARONI possa essere il candidato premier della coalizione, Bossi risponde che "potrebbe andare bene" e aggiunge che "in questo momento ha una responsabilita' enorme, che e' quella di portare a casa l'autonomia della Lombardia al referendum del 22 ottobre. Vinto quello, tutto diventa possibile".