Lega, Salvini impiccato a testa in giù: volantini choc a Pavia

"La sinistra a Pavia, appoggiata dai gruppi antagonisti, crea lo scontro sociale con adesivi e commemorazioni pubbliche fuori luogo". Lo afferma il presidente dei Senatori Lega Gianmarco Centinaio. "E' ora di dire basta e di isolare questa gente che incita all'odio e alla violenza", aggiunge. "Come segretario provinciale della Lega ho voluto denunciare alle autorita' competenti questi adesivi intimidatori. - afferma il segretario provinciale della Lega Jacopo Vignati -Purtroppo la festa del 25 aprile al posto di essere la festa di tutti ancora una volta a Pavia citta' e' diventata la festa di quei pochi comunisti che non si rassegnano al fatto che la democrazia li sta condannando alla nullita' e quindi compiono gesti vigliacchi e intimidatori. Andremo prontamente a rimuoverli perche' Pavia e' viva e bella e non deve venire deturbata da 4 idioti." "Un gesto del genere e' molto grave e dimostra solo che qualcuno e' rimasto fermo a 70 anni fa, noi non ci facciamo intimorire e guardiamo avanti, al futuro - continua il capogruppo della Lega in.consiglio comunale Matteo Mognaschi - spiace perdere tempo, nel 2018, per simili cose." "Anche quest'anno la ricorrenza del 25 aprile si e' trasformata nel pretesto di una certa sinistra per seminare odio e violenza - continua Roberta Marcone segretario cittadino Lega Pavia - Gli adesivi raffiguranti Matteo Salvini impiccato sono un gesto infame e criminale che deve essere punito e la Lega di Pavia fara' di tutto perche' questo avvenga."

Salvini a testa in giù per le vie di Pavia.

Idioti e vigliacchi, non ci fate paura.

Io vado avanti! #primagliitaliani pic.twitter.com/Qb6PdMfWZw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 aprile 2018