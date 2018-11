Lega Foggia, guerra: segreteria provinciale commissariata

Nuovi colpi di scena nella Lega in Puglia. A nemmeno due giorni dalla revoca del segretario cittadino di Foggia Fariello, firmato dal segretario provinciale Daniele Cusmai, ecco il contro-atto: il segretario regionale, Andrea Caroppo, revoca la carica allo stesso Cusmai. "Preso atto - scrive Caroppo - del perdurare di tensioni interne al partito nella provincia di Foggia, al fine di garantire la compattezza e la serenità necessarie alla Lega per affrontare con profitto le prossime scadenze elettorali" si revoca. "Pertanto, la segreteria provinciale è commissariata e le sue funzioni avocate alla segreteria regionale".

Ieri era stare lo stesso Fariello a preannunciare a Foggiatoday "sorprese" dopo la sua revoca, dicendosi "sereno" per aver sempre "fatto ciò che mi è stato indicato dal partito".

Ecco le dichiarazioni di Cusmai (come si legge su foggiatoday.it): "È una medaglia che metto al petto perché credo di aver lavorato da Luglio a oggi per Matteo Salvini e la Lega in maniera eccellente. Parlano i risultati per me e un gruppo che è una famiglia alla quale voglio bene e nella quale credo fermamente. Ci vuole coraggio a fare determinate scelte ed io le ho fatte, ci vuole coraggio ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte ed io lo faccio, ci vuole coraggio a non fare un passo indietro ed io non l’ho fatto consapevole di giocarmi tantissimo. C’è chi è nato per combattere e chi per fare il burattino, ad ognuno la scelta". Parole come pietre, dunque, che pesano sui decisori di questo atto.

Sia Fariello che Cusmai erano stati nominati solo nel luglio scorso. Non è chiaro ora cosa accadrà. Si attendono ulteriori evoluzioni politiche. La partita tra le due fazioni sembra essere 1-1.