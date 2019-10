Lega, Gancia a Giorgetti: "In Italia novità liberalismo e federalismo"

"Giorgetti ha ragione: a tempi nuovi servono nuove idee. Anche nuovissime, secondo me. Nuovissime come, in un paese come il nostro, possono esserlo innanzitutto certe idee "antiche", magari di Luigi Einaudi o di Gianfranco Miglio". Così l'eurodeputata leghista Gianna Gancia commenta favorevolmente l'apertura odierna a nuove idee del numero due del Carroccio Giancarlo Giorgetti. "Ripartiamo da qui - aggiunge Gancia -, dalla lezione liberale e da quella federalista: insegnamenti sempre nuovi in un paese vecchio, da decenni in balia di politiche stataliste e centraliste".