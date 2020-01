Lega, Giorgetti agli Esteri e... Ecco il governo ombra di Salvini. I nomi

"Entro settimana prossima completeremo la squadra dei dipartimenti che serviranno a strutturare e uniformare il nostro messaggio": lo ha annunciato il segretario della Lega Matteo Salvini dopo la riunione del Consiglio federale del partito in via Bellerio a Milano, aggiungendo che mancano tre o quattro caselle ma sostanzialmente ci siamo: ci sara' Giancarlo Giorgetti che si occupera' di Esteri, Luca Coletto di Sanita', Lucia Borgonzoni di Cultura, Arte Cinema, Edoardo Rixi di Infrastrutture, Alessandro Locatelli di disabilita'". Salvini ha anche aggiunto che "abbiamo messo in calendario a Roma per il 17 la prima riunione di tutti gli amministratori regionali della Lega, siamo a quota 200 e quindi faremo battaglie comuni da Nord aSsud su sanita' ambiente, case popolari. Sara' un'unica squadra con 200 giocatori".

Quasi tutti confermati i nomi anticipati da Affaritaliani.it dei nuovi Capi Dipartimento della Lega. In sostanza, una sorta di governo ombra di Salvini (clicca qui per leggere l'articolo di Affari).

LEGA. SALVINI: RAGIONIAMO SU CANDIDATI ROMA E MILANO 2021 - "Stiamo ragionando su candidati, progetto e squadra sia a Milano che a Roma. Ho gia' fatto diversi incontri riservati per muoverci per tempo in vista di Milano 2021 e Roma 2021". Cosi' Matteo Salvini in conferenza da Via Bellerio.



SALVINI: CON 'TAGLIO' PARLAMENTO DELEGITTIMATO A SCEGLIERE CAPO STATO, INVITEREMO TUTTI A VOTARE SI' - "Al referendum del 29 marzo inviteremo tutti ad andare a votare per il taglio dei parlamentari. Se anche i cittadini lo vorranno, allora dal giorno dopo quello stesso Parlamento, per scelta e volonta' popolare, sara' ulteriormente delegittimato e non potra' eleggere un presidente della Repubblica". Cosi' il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa da Via Bellerio.

Lega: Salvini, siamo e rimaniamo movimento compatto - Ogni decisione oggi "e' stata presa all'unanimita'": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dopo la riunione del Consiglio federale del partito in via Bellerio a Milano aggiungendo che "purtroppo per qualcuno siamo un movimento compatto e lo rimarremo". "Lasciamo alle ricostruzioni giornalistiche i dissidi interni, con Giorgetti? Purtroppo per qualcuno siamo un movimento compatto e questo rimarremo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale.

Lega: Salvini, 14-16 febbraio weekend di tesseramento - Per il finesettimana dal 14 al 16 febbraio la Lega lancia nelle piazze la campagna di tesseramento: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dopo la riunione del Consiglio federale del partito in via Bellerio a Milano, mostrando i manifesti con la scritta 'Innamorati della liberta''. "Nel 2019 abbiamo avuto un record di iscritti - ha detto - e contiamo in un 2020 migliore". A febbraio, il leader del Carroccio ha messo a punto anche un 'tour' di ascolto nelle principali citta': da Padova, a Torino, passando per Milano e Roma, Napoli, Firenze, Pesaro, Lecce etc.. "Dopo due o tre giorni di riposo, riflessione e rifiatamento - ha concluso - si parte assolutamente motivati".

Lega: Igor Iezzi commissario federale della Lega Nord - Matteo Salvini ha 'commissariato' la 'vecchia' Lega Nord. Nel corso del consiglio federale del partito fondato da Umberto Bossi, secondo quanto si apprende, e' stata approvata la nomina dei 14 commissari reggenti della Lega Nord. Commissario federale e' stato nominato il deputato milanese Igor Iezzi. Le decisione era attesa dopo il congresso federale della Lega Nord di dicembre, che ha avviato il tesseramento del nuovo movimento, nazionale, Lega Salvini premier. I commissari prenderanno il posto degli attuali segretari regionali (nazionali, nella tradizionale terminologia vetero-lumbard). La Lega Nord non chiudera', come ha chiarito piu' volte Salvini nelle scorse settimane. "Entro dieci giorni nasceranno tutti gli organismi regionali" della Lega Salvini premier, ha spiegato lo stesso segretario leghista in conferenza stampa.