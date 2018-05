Lega, Giorgetti: "Legge elettorale con M5S poi al voto"

Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera e braccio destro di Matteo Salvini, a poche ore dalla chiusura del dialogo tra Cinque Stelle e Pd e della vittoria del candidato del centrodestra alle elezioni per il governatore del Friuli Venezia Giulia parla dela proposta avanzata da Matteo Renzi su un esecutivo che faccia la riforma istituzionale e quella elettorale. Se «si deve modificare la legge elettorale - ha detto Giorgetti a Non Stop News a Rtl 102.5 -, patti chiari, amicizia lunga, governo corto. Governo breve. L’unica ipotesi che prendiamo in considerazione è una rapida modifica della legge elettorale, che permetta a chi vinca, al prossimo giro, di poter governare in modo autosufficiente». Giorgetti ha proposto che «il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle si mettono d’accordo coinvolgendo tutti gli altri».

Giorgetti ha ribadito che «Matteo Salvini è il candidato naturale alla presidenza del Consiglio, ma noi abbiamo sempre aggiunto che Salvini è disposto a guidare un Governo che abbia una solida maggioranza e una solida maggioranza in Parlamento, secondo noi, è fra il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Altre soluzioni, incollate con lo scotch, trovare di volta in volta 40-50 parlamentari, per permettere di sopravvivere giorno per giorno, ecco questo non ha molto senso. Non serve al Paese ha aggiunto al paese, non serve agli italiani e su quell’ipotesi non credo che Matteo Salvini sia disponibile. Nei prossimi giorni dovremo valutare se ci sia la possibilità di fare un governo che governi, con il Movimento 5 Stelle, o tornare alle urne».

Giorgetti torna sulle parole di Renzi in tema di cambiamento della legge elettorale. «Io so come funziona. Prima dicono di voler cambiare solo la legge elettorale, poi durano quattro anni, come ha fatto l’ultimo governo. Questo non sarebbe giusto e non sarebbe corretto. Quindi, o il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle si mettono d’accordo coinvolgendo tutti gli altri, ma garantendo che una volta approvata la legge elettorale in tempi rapidissimi si torna al voto - e su questo c’è un impegno comune e condiviso - oppure non ha senso neppure mettere in piedi un governo di scopo, per la legge elettorale, che poi inevitabilmente dura in modo indefinito, secondo il costume italiano».