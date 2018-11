Lega sempre più forte al Centro: gli uomini di Salvini riuniti nella Tuscia

Il Senatore Umberto Fusco, padrone di casa, ha egregiamente condotto un tavolo tematico dedicato allo sviluppo del territorio, all’agricoltura e al turismo. E’ successo ieri, in una piazza gremita nella cittadina di Bolsena. Tanti i gazebo e importanti gli incontri che hanno visto la Lega di Salvini ancora protagonista anche nel centro Italia. Ormai il partito del Ministro dell’Interno e vicepremier “contagia” tutti e il suo modus operandi sta attecchendo da mesi su molte aree considerate meno “esplosive” rispetto al consolidatissimo nord. E’ accaduto nel cuore della Tuscia, ove a partecipare vi erano, tra gli altri, oltre al già menzionato Fusco, l’On. Claudio Durigon, e i Senatori Luca Briziarelli e Claudio Barbaro. A loro si sono uniti molti giornalisti, amministratori e coordinatori locali che hanno dimostrato fedeltà alla causa che da mesi porta avanti il primo partito del Paese e attuale componente di governo. Tra questi: Alessandro Usai, Stefano Evangelista, Enrico Maria Contardo, Stefano Caporossi, Claudia Nunzi, Ludovica Salvini, Ombretta Perlorca, Claudio Umbertini, Antonio Scardozzi, Valter Merli, Alessandro Giulivi, Marco Ricci, Susanna Fioco, Andrea Burla e Stefano Vincenti. (In piazza amministratori e delegati)

Numeroso l’afflusso delle varie “sezioni” che hanno impreziosito la mattinata con i banchi enogastronomici: Lega Salvini BAGNOREGIO, Lega Giovani VITERBO, Lega Salvini ACQUAPENDENTE, Lega Salvini SAN LORENZO, Lega Salvini BOLSENA, Lega Salvini SUTRI, Lega Salvini VIGNANELLO, Lega Salvini SORIANO NEL CIMINO, Lega Salvini TARQUINIA, Lega Salvini VETRALLA e Lega Salvini CAPODIMONTE.

Gazebo Bagnoregio con il Sottosegretario Durigon, Sen. Umberto Fusco e tutta la dirigenza della Lega Lazio di Viterbo



“E’ solo l’inizio – commenta Fusco – ora partiranno una serie di iniziative (e a tappeto) su tutto il territorio. Ieri abbiamo inaugurato la sede di Bolsena ma nei prossimi mesi ce ne saranno molte altre da “battezzare”. In vista delle europee di maggio, unitamente a molte amministrative compreso il nostro territorio, il lavoro si intensificherà e gli incontri non tarderanno ad arrivare. Siamo sempre in trincea e, come vuole il nostro leader, solo ascoltando quotidianamente i bisogni della gente potremmo realmente capire dove agire e come procedere a livello locale, istituzionale e governativo. Ad Maiora dunque ai miei uomini!!!”.