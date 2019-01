TAV, Lega in piazza con i pro Tav. Di Maio: "Non mi scandalizzo, ma c'è un contratto di governo"

La Lega in piazza per la Tav? "Per me non è una crepa. E' semplicemente il fatto che queste sono due forze politiche che hanno convinzioni diverse. Infatti per questo come M5S abbiamo chiesto un contratto di governo". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio parlando con la stampa a Porto Torres. "Nessuno toglie il diritto a Lega o M5S di poter manifestare il proprio pensiero circa un dossier - sottolinea -, poi c'è il contratto di governo. Sulle trivelle parla di decarbonizzazione e defossilizzazione. E allo stesso tempo sul Tav ci siamo rivolti ai tecnici, loro hanno fatto uno studio costi-benefici, adesso sarà pubblicato e prenderemo le decisioni di governo. Ma io non mi scandalizzo del fatto che si vada in piazza per dire che si era per il sì alla Tav".