Lega: "L'ipotesi Italexit non esiste. Governo 5 Stelle-Pd? Uno schifo"

Crisi di governo, elezioni o nuovo esecutivo? Che cosa succederà ora? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Guido Guidesi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente di punta della Lega.

Riusciranno a formare il governo M5S-Pd-LeU? Teme che il Quirinale sia poco propenso a sciogliere le Camere?

"Non oso nemmeno immaginare possa succedere uno schifo di questo tipo. In politica si dice che tutto sia possibile, ma una cosa del genere la dobbiamo chiamare con il giusto nome: ribaltone, inciucio. Il Quirinale farà quello che ritiene opportuno secondo la carta costituzionale e l’iter di gestione della crisi; lasciamo che ognuno svolga il proprio compito. A ottobre votano in Europa altri paesi per le elezioni politiche. Da noi c’è un partito che si chiama “democratico” che non vuole votare ed è disposto a tutto pur di salvare il posto a Renzi; é incredibile".

La Lega avrebbe dovuto staccare la spina dopo le Europee?

"Abbiamo fatto di tutto per tenere in piedi la situazione, ma con i "no" non si governa; ne abbiamo preso atto definitivamente con la mozione 5 Stelle al Senato che ambiva a ribloccare la Tav. Il 20 agosto la nostra sfiducia a Conte sarà inequivocabile in Parlamento".

Chi ha paura di un governo Salvini? L'Unione europea? Il Vaticano? I cosiddetti poteri forti?

"Chi non vuol cambiare; i risultati delle elezioni europee ci hanno premiato dopo un anno di governo perché abbiamo fatto ciò che avevamo detto avremmo fatto. Chi non vuol cambiare ha paura della nostra concretezza e della nostra coerenza. Saremo la squadra del "Si" con gli imprenditori, con i lavoratori, con gli amministratori locali. Il governo Salvini sarà il governo dei 'Si'".

Esiste l'ipotesi Italexit con un governo Salvini?

"No, già detto più volte, non esiste questa ipotesi. Purtroppo, grazie al supporto dei 5s in Parlamento europeo (INCREDIBILE QUEL VOTO), ci ritroviamo una presidente di Commissione in continuità con il predecessore, ma ora che la Germania, dal punto di vista economico, è in difficoltà forse capiranno quanto male ha fatto l’austeritá all’economia reale e al lavoro. L’austeritá non vuol dire responsabilità".

In caso di elezioni, lista unica con Forza Italia e Fratelli d'Italia o ognuno per sé come in passato?

"Innanzitutto speriamo che le elezioni vengano convocate quanto prima, poi parleremo del resto, ma... la Lega è la Lega".



Che cosa pensa della decisione del Tar di togliere il divieto alla Open Arms?

“In un fine settimana estivo durante il governo Renzi sbarcarono 13.000 migranti, mi chiedo se qualcuno voglia di tornare a quei tempi”.