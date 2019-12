Lega: "La vignetta su Gesù non nostra. Condivisa per errore tecnico"

LEGA: VIGNETTA SU GESU' NON NOSTRA, CONDIVISA PER ERRORE TECNICO

"A causa di un errore nella procedura di traslazione da Facebook, nelle scorse ore sono stati tradotti in tweet non solo i post legittimi della pagina, ma anche alcuni post pubblicati da utenti esterni, che nulla c'entrano con la nostra volontà. Ad esempio, uno dei post traslati con una vignetta su Gesù non era ovviamente opera degli amministratori, bensì di un utente". Lo precisa, con un post pubblicato sia su Facebook che su Twitter, l'account ufficiale della Lega per Salvini Premier.

Il riferimento è a un meme raffigurante Gesù, accompagnato dalla citazione della serie tv Gomorra 'E mo c'arripigliamm tutt kill ke' o nuost', condiviso sabato dalla pagina. La Lega, scusandosi, spiega che "per un'anomalia tecnica è stato traslato come tweet dall'account Twitter ufficiale".