Lega, Maroni s'offre: il "barbaro sognante" evoca il suo ritorno in campo

Lega: Maroni evoca un suo "ritorno in campo"

Un libro, 'Il rito ambrosiano', presentato con grande rilievo mediatico, la scuola politica con l'Universita' di Pavia: negli ambienti della politica del Nord e della Lega non e' passato inosservato il recente attivismo di Roberto Maroni. Ora l'ex governatore lombardo, che meno di un anno fa sorprese tutti, anche il suo partito, annunciando che non si sarebbe ricandidato e avrebbe lasciato la politica, evoca esplicitamente un suo ritorno sulla scena. E lo fa, nella rubrica che tiene sul Foglio 'Barbari sognanti', usando una terminologia eloquente, dallo stile berlusconiano, parlando di possibile "ritorno in campo". Anche se non e' detto che si tratti di un impegno direttamente politico, a pochi mesi dalle europee. Ma sembra comunque nell'ambito pubblico.

"Nel mio libro 'Il Rito Ambrosiano' parlo del cecchinaggio di certa magistratura sulla politica: dare addosso al politico di turno con processi mediatici a condanna immediata, prendersi gli applausi degli anticasta di professione e poi si vedra'. Dopo anni, dopo infiniti processi, il malcapitato sara' assolto? Chissenenfrega. Puo' capitare a tutti, sta capitando a me, e' capitato per ben 18 volte all'ex governatore della Campania Antonio Bassolino: sempre assolto", scrive Maroni. "Un brutto rito, quello 'ambrosiano' in magistratura, che viene sostenuto dal grillismo di governo con norme suicide come quella sulla prescrizione", attacca. "E allora che fare? Rassegnarsi al trionfo della malagiustizia? Non direi. Ci tocchera' ritornare in campo? Ne riparliamo tra 3 settimane, al mio ritorno da un viaggio fantastico", promette il leghista che e' impegnato in una traversata dell'Atlantico in barca a vela.