Lega, Massimo Garavaglia assolto. Sospiro di sollievo per il governo

Il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia e' stato assolto nel processo in cui era imputato di turbativa d'asta. Si tratta dell'indagine milanese che ha portato nel 2015 all'arresto dell'ex vicepresidente della giunta lombarda e assessore alla Sanita', Mario Mantovani, principale imputato con le accuse anche di corruzione e induzione indebita. Mantovani e' stato condannato a 5 anni e 6 mesi.



La quarta sezione penale del Tribunale di Milano - presieduta dalla giudice Giulia Turri, ha ritenuto che il viceministro Garavaglia, all'epoca dei fatti assessore all'Economia della Regione Lombardia, non abbia dato "specifiche disposizioni" e "l'input iniziale" per "vanificare gli esiti del bando" di una gara indetta "in forma aggregata" da tre Asl per il servizio trasporto dializzati, come ipotizzato dall'accusa. Al momento della lettura del dispositivo Garavaglia non era presente in aula. Gli imputati del processo erano in tutto 12.



Il commento di Massimo Garavaglia : “La verità rende liberi. Sono contento che alla fine tutto sia andato per il meglio. Non è stato un periodo semplice però va bene anche così”.

Processo Garavaglia: difesa, procedimento inutile - E' stato un "processo inutile" che "poteva non essere fatto" e i giudici hanno "capito che una telefonata per la segnalazione di un problema non e' reato". Lo ha detto a caldo l'avvocato Jacopo Pensa, legale del viceministro Massimo Garavaglia dopo l'assoluzione dell'esponente leghista. "Sono felicissimo per lui, i giudici hanno capito che e' una persona perbene", ha aggiunto l'avvocato Pensa.

Processo Garavaglia: A. Fontana, riconosciuta sua onesta' - "Sono contento che sia stata riconosciuta l'onesta', la correttezza e la serieta' del vice ministro Massimo Garavaglia": sono queste le prime parole, affidate ai social, del presidente della Lombardia Attilio Fontana alla notizia dell'assoluzione del viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. "Non avevo dubbi su una persona il cui valore umano e professionale - ha sottolineato l'esponente leghista - e' riconosciuto unanimemente".