Lega: "Non prendiamo in giro i 5S. Di Maio premier? Se ce lo chiede..."

Domani ci sono le nuove consultazioni al Quirinale, gli spazi per un ritorno al governo Lega-M5S si stanno chiudendo? "No, vedo ancora spazi", risponde ad Affaritaliani.it il ministro delle Politiche Agricole ed esponente di spicco della Lega Gian Marco Centinaio. "Se c'è la buona volontà in queste ore per poterci incontrare penso che si possa anche, eventualmente, ricominciare a ragionare su quelle che possono essere le possibilità di creare un governo partendo dalle cose che non sono ancora state fatte". Qualcuno afferma che quella della Lega e di Salvini è solo una finta, una strategia per rompere il possibile accordo Pd-M5S... "Assolutamente no, sarebbe un suicidio politico dopo quello che è successo fare un'operazione per andare a prendere in giro quello che era l'alleato di governo", afferma Centinaio.



Oggi sono previsti incontri tra voi i 5 Stelle? "Noi siamo pronti nel momento in cui il Movimento 5 Stelle dovesse dirci incontriamoci". Quanto alla posizione del Carroccio sui dieci punti esposti la scorsa settimana da Luigi Di Maio al Quirinale, Centinaio sottolinea: "Sui dieci punti di Di Maio siamo disponibili a ragionare su quelle che possono diventare le priorità del governo per i prossimi mesi". C'è l'ok della Lega a Di Maio premier? "C'è l'ok a parlare con Di Maio nel momento in cui lo stesso Di Maio dovesse chiederci di fare lui il premier. E quindi siamo disponibili a ragionare su quella che sarà la nuova compagine di governo". Quindi non c'è una preclusione a Di Maio presidente del Consiglio... "No, non c'è", conclude Centinaio.