Lega Puglia, arriva da Forza Italia Paolo Pagliaro

Al Segretario nazionale Matteo Salvini

Al Coordinatore Regionale on. Luigi D'Eramo

Al Presidente Avv. Giovanni Riviello.

Al Coordinatore del Salento Sen. Roberto Marti.

Ho accolto con piacere la notizia dell’ingresso nella Lega e nel direttivo regionale di Paolo Pagliaro da sempre impegnato per la difesa, la tutela, la promozione e la valorizzazione del territorio.

Sono stato tra i primi ad aderire al Movimento Regione Salento, era il 2010, e nonostante il mio impegno nella Lega ho da sempre rinnovato la tessera e portato avanti con onore la battaglia della Regione Salento.

MRS è l’unico movimento territoriale che si è comportato al sud come la Lega si è comportata al nord. Ci sono state sempre diverse similitudini tra le due espressioni politiche.

Autonomia e territorialità, identità e radici.

Dopo anni di politiche mediocri e superficiali e di politici dormienti finalmente con le basi che la Lega sta ponendo al sud avremo una classe dirigente capace che ama il proprio territorio. Paolo Pagliaro è l’uomo giusto al posto giusto.

Sono certo che l’idea è il modo di agire di Paolo Pagliaro porterà la Lega a crescere ancora con entusiasmo nel Salento e in Puglia e lui in questa nuova avventura potrà esprimersi al meglio per l’Autonomia di questa terra.

Paolo Taurino

Lega Salvini