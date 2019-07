Lega Russia, Renzi: "Da Salvini alto tradimento". E incassa l'adesione di Sala

Lega: Renzi, se chiesto soldi a Russia e' alto tradimento

"Se quei soldi, uno che stava con Salvini, sovranista, li ha chiesti, questo e' alto tradimento nei confronti del nostro paese. E su questo alto tradimento di Salvini e dei suoi collaboratori bisogna avere la forza di chiedere spiegazioni". L'ex segretario del Pd Matteo Renzi durante una iniziativa sulle fake news a Milano, attacca il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini sull'inchiesta sui presunti finanziamenti illeciti alla Lega dalla Russia. "Non credo - aggiunge - che la Lega abbia preso dei soldi, 65 mln, ma non credo questo sia il punto. Il punto e' che membri della delegazione del vicepremier e ministro dell'Interno quei soldi ai russi li hanno chiesti. Se li hanno dati e' corruzione internazionale, finanziamento illecito". Per Renzi, che parla ha una gremita platea, "c'e' opacita' in quello che Salvini afferma. L'ultimo ministro che ha detto 'a mia insaputa' si e' dimesso" ricorda. "Penso che i suoi uomini abbiamo chiesto quei soldi - conclude - e penso che questo sia un fatto di una gravita' inaudita e che il Parlamento ne debba discuterne".

Pd: Sala, Renzi tonico e volenteroso; noi protagonisti stessa area = (AGI) - Milano, 12 lug. - E' stato interessante per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'intervento dell'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, al teatro Elfo Puccini di Milano, che dalle fake news alla Lega non ha tralasciato argomenti. Il sindaco in prima fila ha ascoltato il senatore per circa due ore. La sua presenza in sala la spiega cosi': "Matteo Renzi e' dalla mia parte, sono altri quelli che non appartengono alla mia parte". "Certamente - aggiunge - abbiamo avuto tanti momenti di discussione anche animata, e' chiaro che siamo due protagonisti della nostra area politica. L'ho seguito con molto interesse". Quanto a Renzi "l'ho trovato come lo conosciamo, tonico e molto volenteroso di fare cose. E' il mio stesso animo e io so come fare le cose bene a Milano che e' il mio obiettivo". (AGI) Cre 121911 LUG 19 NNNN