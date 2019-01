Lega, Salvini candidato alle Europee. Capolista in tutte le circoscrizioni

Matteo Salvini candidato come capolista per la Lega in tutta Italia alle elezioni europee del 26 maggio. La notizia verrà ufficializzata solo nelle prossime settimane ma, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la decisione è già stata presa. L'obiettivo del Carroccio è quello di fare il pieno di voti e la discesa in campo del ministro dell'Interno e vicepremier, che girerà l'Italia da Nord a Sud in campagna elettorale, serve proprio per lasciare solo le briciole agli avversari. Due le sfide. La prima è con gli alleati di governo, i 5 Stelle di Luigi Di Maio. I leghisti puntano a staccare i grillini di almeno dieci punti per poi, il giorno dopo, alzare la voce sull'azione dell'esecutivo con l'ipotesi (dietro le quinte di un rimpasto).



L'altra sfida è quella interna al Centrodestra: sottrarre il maggior numero possibile di voti a Forza Italia e rendere, di fatto, il partito di Berlusconi ininfluente. Le Regionali in Abruzzo e poi in Sardegna, dove Salvini è in campo in prima persona nella campagna elettorale, serviranno da trampolino di lancio per le Europee di fine primavera. Il quasi azzerramento degli sbarchi di migranti, la lotta ai trafficanti di essere umani e alle ong, il successo di quota 100 (partita col botto) sono il miglior biglietto da visita per la Lega e per Salvini. Senza dimenticare il caso Diciotti, con il ministro dell'Interno indagato (a prescindere dal quasi certo no all'autorizzazione a procedere da parte del Senato), che vede Salvini nel mirino per una scelta politica e per aver semplicemente fatto quanto ha promesso in campagna elettorale. Insomma, ci sono tutti i presupposti - spiegano in Via Bellerio - per "superare ampiamente il 30%, staccare nettamente il M5S". E c'è perfino chi sogna di bissare il 40% del Pd di Renzi del 2014...