Lega, Salvini e la svolta in piazza a Roma: meno immigrazione, più economia

La sfida di Matteo Salvini è riempire piazza San Giovanni, sabato prossimo - 19 ottobre - con la manifestazione nazionale contro il governo promossa dalla Lega e che inizierà alle ore 15. Alla fine l'ex ministro dell'Interno è riuscito a convincere anche Silvio Berlusconi che, nonostante qualche malumore in Forza Italia, sarà anche lui in piazza insieme a Giorgia Meloni e a Giovanni Toti.



Al di là dei numeri - i bus da tutta Italia dovrebbero essere circa 300 - il punto politico è capire che cosa dirà il leader del Carroccio dal palco. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Salvini sposterà il focus del suo messaggio dal tema del contrasto all'immigrazione clandestina, e quindi dalla ripresa in grande stile degli sbarchi, all'economia. Nonostante sul fronte migranti le frecce nell'arco dell'ex responsabile del Viminale non manchino, considerando soprattutto la riluttanza degli altri Paesi europei ad accettare la ricollocazione dei richiedenti asilo, il segretario leghista attaccherà a testa bassa soprattutto su due argomenti di stretta attualità: le tasse e le pensioni.



Gran parte del discorso di Salvini sarà incentrato sui balzelli che, a suo dire, l'esecutivo Conte-Di Maio-Zingaretti-Renzi metterà dal prossimo anno colpendo soprattutto la classe media, i piccoli e medi imprenditori e gli artigiani. La Lega aveva pronto lo choc fiscale con una manovra economica che avrebbe varato subito la Flat Tax e invece dal governo giallo-rosso - ragionano in Via Bellerio - arriveranno le mance sul cuneo fiscale pagate però con l'incremento di tante altre imposte.



L'altro affondo di Salvini, soprattutto con Matteo Renzi, sarà contro l'ipotesi di riformare o smantellare Quota 100. Il Carroccio è orgoglioso di quanto ottenuto con la riforma del sistema previdenziale e si erge ora a baluardo contro il possibile ritorno alla Legge Fornero. Il tutto anche per far emergere le contraddizioni di Conte e Di Maio che, a differenza di Zingaretti e Renzi, hanno votato l'anno scorso Quota 100 insieme al Reddito di Cittadinanza.



Salvini metterà invece il silenziatore sul fronte Unione europea evitando accuratamente di cannoneggiare Bruxelles e la nuova Commissione Ue di Ursula von der Leyen. Qualche giorno fa Giancarlo Giorgetti non aveva escluso addirittura l'ingresso del Carroccio nel Ppe e, anche senza spingersi troppo in là, l'ex ministro dell'Interno intende recuperare credibilità all'estero (e sulla stampa internazionale dove viene quasi sempre dipinto come estremista di destra) senza quindi usare i toni dirompenti di qualche anno fa quando bollava l'euro come "moneta criminale".



Altro fronte dove Salvini calcherà la mano contro il governo sarà quello della giustizia e soprattutto del rischio giustizialismo. Lo slogan leghista su questo tema - e il bersaglio è il Guardasigilli Alfonso Bonafede - è 'no alla presunzione di colpevolezza', tema che si lega anche con la proposta di carcere e confisca per i grandi evasori.



Quanto ai rapporti nel Centrodestra, infine, nessun entusiasmo sulla rinascita della coalizione ma nemmeno punture di spillo nei confronti di Berlusconi, Meloni e Toti. Il senso è chiaro: per ora siamo alleati nelle Regioni, e pensiamo a vincere il 27 ottobre in Umbria, poi quando e se ci saranno le Politiche vedremo come organizzare l'alleanza.