Lega, Salvini: ecco la mia Italia se divento premier. Progetto punto per punto

DOMANDA - Oltre a lottare per lo sviluppo delle piccole imprese dei commercianti ecc..., vorrei sapere come avrebbe intenzione di aiutare i DIPENDENTI (ex ceto medio) che hanno stipendi bassi rispetto alla media europea e che pagano le tasse fino all'ultimo centesimo. Inoltre quali sarebbero le azioni CONCRETE volte al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.

Stefano Mattioli

RISPOSTA - Ciao Stefano, il nostro progetto di rivoluzione fiscale con l’introduzione del sistema di aliquota unica al 15% non è solo una misura a sostegno delle piccole e medie imprese che producono ricchezza in questo Paese, ma anche un provvedimento che permetterebbe ai lavoratori dipendenti di avere più soldi in busta paga da subito. La nostra scommessa è passare da un sistema repressivo in cui lo Stato pesa a volte fino al 70% nei bilanci delle persone giuridiche ad un sistema dove la ricchezza circola liberamente e il settore pubblico si alimenta dal conseguente incremento di gettito delle imposte indirette, una su tutte l’I.V.A. In un quadro di questo tipo, se tutto ciò che lo Stato chiede al cittadino fosse solo il 15% sul reddito, evadere il fisco non avrebbe più alcuna giustificazione, di più diventerebbe addirittura antieconomico. Solo in un sistema di questo tipo potrebbe legittimamente aggravare le sanzioni per l’evasione fiscale arrivando a prevedere la reclusione per i casi più gravi.

Matteo Salvini

DOMANDA - Sono marchigiano e POTENZIALE elettore della lega. Ciò che mi lascia perplesso è il presentarsi al Sud con un'altra lista. Non le sembra assurdo e velleitario? Date l'idea lampante di considerare sempre due Italie. Rimango convinto che sino a quando, vicino al verde, non metterete il bianco ed il rosso e toglete NORD dal simbolo' non avrete alcuna possibilità a livello nazionale. Capisco gli equilibri interni, l'elettorato storico delle valli, ma penso anche che sia arrivati il momento di un Suo atto di coraggio. Non crede?

Ted

RISPOSTA - Caro Ted, quale sarà il simbolo per le elezioni è una questione che ti confesso mi interessa poco, al contrario il tema di fondo che poni nella tua domanda è esattamente ciò che mi appassiona da quando distribuivo volantini fuori dal mio liceo. Tu mi chiedi se esistono due Italie? Io ti rispondo che ne esistono almeno venti, una per regione, senza contare i diffusissimi casi in cui le differenze si sono radicate addirittura tra città e città fin dai tempi in cui si formarono i liberi comuni nel Rinascimento. In Italia convivono popoli antichissimi e particolarità che vogliono superare la retorica turistica delle sagre e del folclore perché pretendono una seria riorganizzazione politica dello Stato. Serve un'Italia improntata ai principi del federalismo che avvicini il potere al cittadino e responsabilizzi gli amministratori locali conferendo competenze e risorse adeguate a chi deve affrontare la trincea della concretezza ogni giorno. Solo se riusciremo a dare sovranità ai territori potremo creare una vera comunità nazionale in cui riconoscerci come un grande popolo dei popoli.

Matteo Salvini



DOMANDA - Ciao matteo. Mi chiamo Luigi sono un tabaccaio, elettore Lega da sempre. Più che una domanda, volevo pregati se possibile di non NAZZARARE col Berluska. Che sarà pure un grande imprenditore (per le sue aziende) ma un pessimo economista. Vedasi 2002 in poi. Ti ringrazio.

Luigi Ferrandini

RISPOSTA - Luigi, io di errori ne faccio tanti, ma mi impegno a farne sempre di nuovi, senza ripetere quelli del passato.

Con affetto,

Matteo Salvini



DOMANDA - Non ti mettere con Renzi e dal Sud riceverai tantissimi voti.

Quartullo

RISPOSTA - Caro Quartullo. Non ti preoccupare. Corro tanti rischi, ma non quello di trovarmi al tavolo con Renzi.

Matteo Salvini

DOMANDA - "Quale forma assumerà la Lega nel centro-sud?"

Alessandro Rapinese

RISPOSTA - Solida. Stiamo puntando con il movimento NCS a mettere radici nei territori, con pazienza. Ogni giorno si avvicinano tante persone, giovani soprattutto che hanno capito di doversi impegnare in prima persona affinché si interrompa l'incubo del Gattopardo per cui al Sud tutto sembra cambiare, per restare sempre uguale.

Matteo Salvini

DOMANDA - Buongiorno Salvini, vorrei sapere perché il partito che Lei dirige non investa maggiormente nel controbattere la tesi, sostenuta dalla maggior parte dei media, che l’uscita dall’Euro porti inesorabilmente ad un disastro economico e sociale per l’Italia. Tutto sommato trovo che la gente sia abbastanza convinta sulle difficoltà prodotte dall’Euro, ma sia anche altrettanto convinta che non ci sia una via d’uscita veramente affidabile. Quanto da tempo Borghi ed altri sostengono dovrebbe trovare maggior spazio. Credo che puntare su questo tema, oltre quello dell’immigrazione abusiva, potrebbe essere conveniente, visto il martellamento mediatico da parte della controparte.

Grazie

Vincenzo Chelazzi

RISPOSTA - Caro Vincenzo, i nostri avversari politici possono contare sulle televisioni, sui giornali, sulle radio, sui fiumi di denaro di chi sovvenziona i partiti di governo affinché continuino a fare gli interessi delle lobby che speculano sulle concessioni pubbliche. Noi invece possiamo contare solo sulla nostra onestà intellettuale e sugli spazi che riusciamo a conquistarci volantino dopo volantino, adesivo dopo adesivo, comizio per comizio. E poi c'è il web certo, dove cerchiamo di veicolare i nostri messaggi in modo comprensibile e completo: guarda il sito www.bastaeuro.org dove troverai la dispensa di Claudio Borghi Aquilini "Oltre l'Euro", scaricala e mandala ai tuoi amici. Insisti perchè facciano altrettanto. Solo così noi possiamo crescere fino a liberarci da questo grande incubo.

Matteo Salvini

DOMANDA- Quando farai un nuovo partito nazionale, i tempi sono maturi, altrimenti non si vincono le elezioni raccogliendo voti solo in metà del Paese? Grazie e Auguri,

Gianpaolo

RISPOSTA - Caro Gianpaolo, più che un nuovo partito, io credo che sia urgente un nuovo modo di concepire la politica, superando le distinzioni del Novecento (destra e sinistra) per concentrarsi sulla nuova linea di frattura che spacca la nostra società: quella tra i pochi che dalla globalizzazione ci stanno guadagnando e i molti, moltissimi, che in questi anni di follia da ultime ore sul Titanic si sono impoveriti fino a perdere ogni speranza nel futuro. Prima di un partito nuovo serve un nuovo spirito che ci faccia tornare a credere che cambiare si può.

Matteo Salvini

DOMANDA - Vorrei rivolgere la seguente domanda a Matteo Salvini: "Non crede che sarebbe opportuno inserire nel programma elettorale (sempre che riusciamo ad andare al voto visto che noi, orgogliosamente popolo, lo abbiamo fortemente chiesto il 4 dicembre) la separazione della previdenza dall'welfare?

Grazie

Rosanna Gigli, Brescia

RISPOSTA - Grazie dello spunto Rosanna, ci penseremo.

Matteo Salvini

DOMANDA - Una semplice domanda: dentro o fuori dall’euro? E se adottassimo come divisa il dollaro che ci proteggerebbe dalle spinte svalutative in caso di uscita dall’euro?

Antonio Rizzato

RISPOSTA - Caro Antonio, noi vogliamo uscire dall'euro per riappropriarci della nostra autonomia e sovranità monetaria, non per finire dalla padella di un padrone di Bruxelles nella brace della speculazione di Wall Street. Una moneta nazionale, punto. Forte quanto la nostra economia può produrre e flessibile quanto occorre alle nostre esportazioni per rilanciarsi nei mercati che oggi l'euro ci ha precluso.

Matteo Salvini

DOMANDA - Buon giorno, la mia domanda è: se viene eletto premier come leader della coalizione assieme a Fratelli d’Italia, Fitto, Toti, etc… rimarrà segretario Lega Nord? Grazie per la risposta.

Marcello Rigoni

RISPOSTA - Caro Marcello, in linea di massima io sono dell'idea che nella vita bisogna fare una cosa per volta se si vuole provare a farla bene, quindi si, credo che mi dimetterei da segretario se diventassi premier, ma non prima di aver messo in cantiere i principali provvedimenti per cui chiediamo la fiducia degli elettori: sovranità monetaria, controllo dei confini, riforma federale, rivoluzione fiscale.

Matteo Salvini