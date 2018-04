Lega, Salvini con il cappio al collo: dopo Pavia volantini choc pure a Imola

Imola, in volantini elettorali Salvini con cappio al collo

"Solidarieta' a Palazzolo e A...VANTI TUTTA #Salvini. Vediamo se il partito democratico, stavolta condannera' o continuera' la vergognosa linea del silenzio": con queste parole la senatrice bolognese della Lega Lucia Borgonzoni ha commentato su Fb il volantino in bianco e nero del leader leghista Matteo Salvini con cappio al collo (e la scritta "Lega stretto") comparso sul manifesto elettorale del candidato di centrodestra Giuseppe Palazzolo alle prossime amministrative. "Che poveretti, credono di fermare cosi' la democrazia- si legge ancora sul post - In galera, ecco l'unico posto dove dovrebbero finire certi personaggi".

Salvini impiccato a testa in giù, adesivi choc a Pavia. Denuncia della Lega alla Digos

"La sinistra a Pavia, appoggiata dai gruppi antagonisti, crea lo scontro sociale con adesivi e commemorazioni pubbliche fuori luogo". Lo afferma il presidente dei Senatori Lega Gianmarco Centinaio. "E' ora di dire basta e di isolare questa gente che incita all'odio e alla violenza", aggiunge. "Come segretario provinciale della Lega ho voluto denunciare alle autorita' competenti questi adesivi intimidatori. - afferma il segretario provinciale della Lega Jacopo Vignati -Purtroppo la festa del 25 aprile al posto di essere la festa di tutti ancora una volta a Pavia citta' e' diventata la festa di quei pochi comunisti che non si rassegnano al fatto che la democrazia li sta condannando alla nullita' e quindi compiono gesti vigliacchi e intimidatori. Andremo prontamente a rimuoverli perche' Pavia e' viva e bella e non deve venire deturbata da 4 idioti." "Un gesto del genere e' molto grave e dimostra solo che qualcuno e' rimasto fermo a 70 anni fa, noi non ci facciamo intimorire e guardiamo avanti, al futuro - continua il capogruppo della Lega in.consiglio comunale Matteo Mognaschi - spiace perdere tempo, nel 2018, per simili cose." "Anche quest'anno la ricorrenza del 25 aprile si e' trasformata nel pretesto di una certa sinistra per seminare odio e violenza - continua Roberta Marcone segretario cittadino Lega Pavia - Gli adesivi raffiguranti Matteo Salvini impiccato sono un gesto infame e criminale che deve essere punito e la Lega di Pavia fara' di tutto perche' questo avvenga."