Lega, Salvini leader e Bossi fuori. Un giusto cambio generazionale

Due i veri successi delle primarie della Lega : il primo che sono state votazioni vere per la scelta di un capo che ha guadagnato sul campo il diritto di guidare il partito del prossimo futuro, una Lega 4.

Il secondo che finalmente sarà possibile rottamare Umberto Bossi, leader fondatore e presidente onorario della Lega Nord, ora non più in sintonia con il segretario legittimamente eletto.



PRIMARIE DELLA LEGA. LE PROFEZIE DI UMBERTO BOSSI

' Se vincerà Salvini la Lega andrà verso la catastrofe' così dopo lunghi periodi di 'ibernazione' mediatica Umberto Bossi ha sentenziato, quasi fosse il biblico profeta Ezechiele.



Peccato che a questo Umberto Bossi sfugga totalmente il fatto che una Lega confinata in 'Padania' (territorio riconosciuto soltanto dal fondatore storico) avrebbe vita breve e anzi sarebbe da tempo defunta. I sogni nordisti del Bossi prima maniera, consacrati alle foci del Po sul Monviso, sono sempre puntualmente naufragati.

PRIMARIE DELLA LEGA. UN PRESIDENTE DA DESTITUIRE



Inoltre un presidente onorario che sconfessa giornalmente il suo segretario e soprattutto lo boicotta durante le votazioni, dovrebbe essere destituito per ufficio.

Peraltro il politico Umberto Bossi fatica a digerire il fatto di essere ormai completamente uscito dalla scena, così come l'altro compagno di burrascosi anni politici, Silvio Berlusconi. Ed allora ci si inventa inutili scissioni, si sostengono improbabili leader dell'ultima ora, facendo finta di non capire che questo modus operandi altro non è che un suicidio vero e proprio.



PRIMARIE DELLA LEGA. UNA LEGA NAZIONALE È VINCENTE



Proprio Umberto Bossi continua a far finta di capire come la scelta di diffondere la Lega a livello nazionale fatta da Matteo Salvini sia stata una strada vincente e abbia dato smalto al partito ridandogli vita, dignità e una ragione politica d'essere.

E la buona fede di Matteo Salvini non merita di essere ammazzata dal fuoco amico visto che già da mesi deve difendersi dai colpi del capo di Forza Italia.



PRIMARIE DELLA LEGA. L'EGO IPERTROFICO DI BERLUSCONI.



Purtroppo, l'ego ipertrofico di Silvio Berlusconi unito all'ormai evidente promessa di accordo con l'altro Matteo a capo del PD, non ha permesso, per ora, di fare serie primarie per eleggere il leader del Centrodestra .

Un leader che, stante la situazione attuale con un PD diviso e un M5S in crisi di risultati, potrebbe veramente far fare, alla coalizione di centrodestra, il colpo d'ala alle prossime elezioni.



Purtroppo non sempre la vecchiaia è sinonimo di saggezza.



tags Matteo Salvini, Umberto Bossi, primarie della Lega