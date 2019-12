Congresso Lega, Salvini: "Battesimo di un movimento che rilancia il Paese"

"E' l'inizio di un bellissimo percorso, battesimo di un movimento che ‎vuole rilanciare l'Italia nel mondo‎". Cosi' Matteo Salvini al suo arrivo al congresso federale della Lega. La Lega e' diventato un movimento che non si "occuperà più solo di una parte di Paese, ma di occuparsi del buon governo della crescita economica del diritto alla vita, alla sicurezza in tutta Italia", ha precisato il capo leghista. "Quando ho iniziato questo percorso sei anni fa con la Lega al 3 per cento non avrei mai immaginato di avere l'onore e la fortuna di rappresentare il primo partito di questo Paese", ha continuato Salvini.

Lega: Salvini, non riusciranno a fermarci

La Lega e' un movimento che "qualcuno vorrebbe fermare" ma non ce la faranno perche' "quando un popolo assapora il profumo della liberta' non lo ferma nessuno". Cosi' Matteo Salvini al suo arrivo al congresso federale straordinario della Lega Nord. "Qualcuno questa nostra speranza la vuole fermare anche attraverso l'iniziativa giudiziaria, ma non ce la faranno. Quando un popolo assapora il profumo della liberta' non ci sono manette che tengano", ha aggiunto.