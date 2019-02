Lega, Salvini punta su giovani e territorio. Crippa sarà vicesegretario

L'obiettivo è occuparsi dei territori. Anche perché Matteo Salvini vuole mandare definitivamente in soffitta la vecchia “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” a favore della “Lega per Salvini premier”, accompagnando la transizione verso il nuovo partito e costituendo gli “anticorpi” e fare pulizia interna, per evitare insomma qualsiasi possibile commistione con chi potrebbe sporcare l’immagine della Lega, anche in vista della formazione delle liste per le Europee.





Così il segretario della Lega si sceglierà un vice operativo, perché gli altri "numeri due" ufficiali, Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, sono impegnati full time nell'esperienza di governo con il M5S. Chi sarà? Secondo quanto scrive il Messaggero, le deleghe andranno ad Andrea Crippa, classe 1986, poco più che trentenne, in passato assistente di Salvini a Bruxelles e da anni il leader del Movimento giovanile del Carroccio.

Qullo della costruzione di una classe dirigente di amministratori che viene dal basso con forte esperienza di territori e che viene tirata su fin dalla giovane età è un modello collaudato nella Lega, tanto che è stata ribattezzata internamente pure la “cantera”, dal sistema utilizzato dal Barcellona che fa crescere in casa i suoi giovani calciatori per poi nel giro di qualche anno utilizzarli in prima squadra.

Dopotutto, Salvini è diventato segretario a 40 anni,e con lui sono cresciuti i vari Fontana, Rixi, Molinari, Centinaio, Guidesi, Molteni e tanti altri come Capitanio, Centemero, Iezzi, Morelli e Tiramani. Ora tra le giovani leve della Lega si contano 17 parlamentari, 30 consiglieri regionali, 1.200 amministratori locali tra sindaci e assessori. Ex padani ora pronti per consolidare la svolta sovranista. Un'onda che bisogna alimentare per restare al potere, come annunciato dal segretario all'ultima Pontida, per i prossimi 30 anni.