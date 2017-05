Lega, Salvini rieletto segretario con più dell'80% dei voti

Netta vittoria di Matteo Salvini alle primarie della Lega Nord. Stando ai primissimi risultati che Affaritaliani.it è in grado di anticipare, il segretario uscente è stato riconfermato nel voto dei militanti con una percentuale di poco superiore all'80%. Gianni Fava, assessore della Regione Lombardia e appoggiato da Bossi e Maroni, si è fermato poco sotto il 20%.

Largo successo di Salvini soprattutto in Lombardia, con punte che sfiorano l'85% a Bergamo e Brescia. Fava non ha vinto in nessuna provincia, nemmeno nella sua Mantova.

In Liguria il segretario della Lega Nord Matteo Salvini ha conquistato alle primarie il 95% delle preferenze: 250 voti per il segretario federale, solo 16 per l'altro candidato Gianni Fava e due le schede nulle. "L'esito delle primarie conferma che la Liguria e' compatta con il Capitano, l'unico segretario federale che, in oltre vent'anni di storia del nostro movimento, ha portato la Lega al governo della Regione, con percentuali dell'oltre 20%, e alla conquista di Comuni come Savona. Con Matteo Salvini siamo pronti a conquistare anche Genova, La Spezia e Chiavari, il prossimo 11 giugno", ha detto Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega Nord Liguria, commentando gli esiti del voto.

Le parole di Umberto Bossi prima della chiusura dei seggi leghisti: "Se vince Salvini è finita, io valuterò"

"Spero che vinca Fava, perche' se vince Salvini e la porta al Sud, la Lega e' finita". Cosi' Umberto Bossi, che ha votato alle primarie. A chi gli ha chiesto se sia pronto a lasciare il Carroccio in caso di vittoria netta di Salvini, Bossi ha risposto che "ci sono migliaia di fuoriusciti ed espulsi che hanno messo assieme un partito abbastanza grande, attorno a Roberto Bernardelli: io potrei valutare la situazione, sono per continuare la battaglia per la liberazione del Nord". "Ma prima - ha concluso - vediamo i dati".