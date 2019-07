Lega Savoini, le foto e i video con Salvini in Russia

LEGA: SAVOINI E LA FOTO A MOSCA CON SALVINI, 'ENORME PIACERE ACCOMPAGNARE MINISTRO'

Il 17 luglio dello scorso anno, nel 2018, l'uomo ora al centro del caso delle intercettazioni del Metropol di Mosca, Gianluca Savoini, sul suo profilo Twitter postava la foto del tavolo con la delegazione italiana nella capitale russa, guidata da Matteo Salvini. "E' stato per me un enorme piacere poter accompagnare il ministro Matteo Salvini nel corso della sua visita ufficiale a Mosca", era la didascalia del presidente di Lombardia-Russia.

La foto postata da Savoini è la stessa che in queste ore circola, ed è relativa alla conferenza stampa del vicepremier Salvini alla Tass, scattata a Mosca il 16 luglio, esattamente un anno fa, al termine del vertice fra i ministri dell'Interno. Una foto dove il primo da destra, nello schieramento italiano, è proprio Savoini. L'ex portavoce di Salvini, nello stesso post aggiungeva come motivo di orgoglio che la visita a Mosca arrivava "proprio nel giorno in cui a Helsinky Putin e Trump confermavano la nostra linea di dialogo". Meeting datato sempre 16 luglio 2018 e che vedeva il primo incontro ufficiale tra i presidenti di Stati Uniti Donald Trump e di Russia, Vladimir Putin.