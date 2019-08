Lega, Zaia: "Subito alle elezioni. Pd-M5s governo dell'incoerenza"

"Subito alle elezioni per avere alla volta di novembre un governo con un premier forte. I sondaggi contano quel che contano, la palla e' in mano ai cittadini, ma questa e' una delle poche volte nella storia del Paese in cui si prevede che dalle urne uscira' una maggioranza solida". Cosi' il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un'intervista al Gazzettino in cui aggiunge che "tra il trascinare un'agonia e avere un premier da qui ai prossimi tre mesi, io indubbiamente sono a favore di fare le elezioni e di farle subito". Se nascesse un esecutivo 5 Stelle-Pd "sarebbe un governo dell'incoerenza, con tutto quello che si sono detti. E per mantenersi le poltrone". Sulla possibilita' che la Lega corra da sola o con il centrodestra, poi, "decidera' Salvini, ha una delega in bianco. Leggo che c'e' dialogo, ma immagino che le decisioni le prenda nel momento in cui c'e' la certezza di quando si andra' a votare - continua Zaia - E comunque i vecchi schemi destra-sinistra, bianchi-rossi, non funzionano piu'".



Secondo lui, quello che funziona, e' "un leader che aggrega attorno a se' su un programma. Salvini l'ha dimostrato prendendo un partito che era al 3% e portandolo al 38%". Chi paventa un rischio dittatura con Salvini, "sono gli stessi che tacevano quando Renzi faceva il 42% in Veneto. Io questo rischio non lo vedo. Se avere il consenso della maggioranza dei cittadini vuol dire dittatura, allora bisogna cambiare le leggi in Italia". Fosse stato per Zaia, il governo sarebbe caduto gia' sul no all'autonomia "ma c'era sempre la scusa che stavano cercando di trovare la quadra. Certo e' che se si fosse fatta l'autonomia, oggi non saremmo in questa situazione". E sul suo possibile ritorno a Roma, in caso di vittoria della Lega, chiarisce: "Non c'e' alcuna riflessione al riguardo, io sono concentrato sui dossier veneti".