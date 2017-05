Legge elettorale, Berlusconi: no a maggioritario e preferenze

"Occorre una legge elettorale che consenta un'effettiva corrispondenza fra il voto espresso dagli italiani e la rappresentanza in Parlamento, evitando correttivi maggioritari. Forza Italia considera infine necessario che il rapporto fra elettori ed eletti sia garantito attraverso strumenti chiari e realmente efficaci, evitando in ogni caso il ricorso al voto di preferenza". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

"Il Presidente Berlusconi - si legge in un comunicato al termine dell'incontro a palazzo Grazioli con lo stato maggiore del partito - ha partecipato oggi al "tavolo di lavoro" di Forza Italia sulla legge elettorale.

Nel corso della riunione si sono ribaditi i criteri che Forza Italia considera necessari per andare al voto: gli stessi dichiarati nel nostro comunicato del 1 febbraio scorso e approvati dai nostri Gruppi Parlamentari: 1) Occorre una legge elettorale che consenta un'effettiva corrispondenza fra il voto espresso dagli italiani e la rappresentanza in Parlamento, evitando correttivi maggioritari. 2)Forza Italia ribadisce anche la necessita' di leggi elettorali organiche, omogenee e fra loro coerenti, fra Camera e Senato, come piu' volte raccomandato dal Capo dello Stato. 3) Forza Italia considera infine necessario che il rapporto fra elettori ed eletti sia garantito attraverso strumenti chiari e realmente efficaci, evitando in ogni caso il ricorso al voto di preferenza".