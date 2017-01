Legge elettorale: capigruppo Camera, in aula il 27 febbraio



La conferenza dei capigruppo della Camera ha stabilito che il 27 febbraio la legge elettorale sara' all'esame dell'aula di Montecitorio. La decisione ha avuto il via libera da Pd, M5S, Lega e Fdi.

Legge elettorale: capigruppo Camera, in aula il 27 febbraio, ma...

La legge elettorale è stata calendarizzata per il 27 febbraio con la formula "ove la Commissione abbia concluso i lavori". Quindi se la Commissione Affari costituzionali non approverà entro il 26 febbraio un testo, la data del 27 salterà. La calendarizzazione a fine mese, hanno spiegato il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e il presidente del gruppo Misto Pino Pisicchio, consentirà (se il testo effettivamente approderà in Aula) il contingentamento dei tempi dall'1 marzo.



Legge elettorale: la richiesta M5S

M5s aveva chiesto che la Commissione Affari costituzionali della Camera iniziasse la discussione sulla legge elettorale. La richiesta è stata avanzata da Federica Dieni durante l'Ufficio di presidenza della Commissione.