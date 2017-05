Legge elettorale. Gentiloni: "Governo ha pienezza poteri". Alfano vs Pd

Legge elettorale. Gentiloni: Governo ha pienezza poteri e impegni in corso che intende mantenere



"Guardo con attenzione e rispetto al dibattito sulla legge elettorale. Confermo che il governo è nella pienezza dei suoi poteri, che ha degli impegni in corso in Parlamento, e non solo, che intende mantenere". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo GENTILONI nel corso della conferenza stampa a Villa Madama con il premier canadese Justin Trudeau, rispondendo a una domanda sulle possibili ricadute sul quadro politico del confronto in atto tra i partiti sulla legge elettorale. Il premier ha ricordato che "quando il governo si è presentato alle Camere per la fiducia circa sei mesi fa ho detto che si augurava un'intesa tra le forze politiche sulla legge elettorale e che non avrebbe svolto un ruolo da protagonista. E ho detto anche -ha concluso- che il governo era e sarebbe stato nella pienezza dei poteri con la fiducia della Camere".

Governo: Padoan, sotto cicli elettorali difficili cambiamenti



"Sotto cicli elettorali in Italia, ma anche negli altri paesi, e' molto difficile fare cambiamenti". Ad affermarlo e' il ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, durante il convegno Per rendere l'Unione economica e monetaria sinonimo di crescita organizzato da Arel e l'Istituto Jacques Delors. Per il ministro e' "opportuno pensare a meccanismi politici che permettono la transizione verso istituzioni piu' forti, al netto dei cicli elettorali" e "avere l'impulso politico per portare avanti il cambiamento"



Legge elettorale: Alfano, impazienza Pd costerà miliardi

"Non capisco l'impazienza del Pd di portare l'Italia alle urne tre o quattro mesi prima: questa impazienza ha un costo salatissimo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, a margine di un convegno alla Farnesina. "Noi - ha aggiunto il leader di Alternativa popolare - siamo disponibili a dare una mano sulla legge elettorale se non diventera' oggetto di questa mercanzia cosi' costosa per gli italiani". Alfano ha quindi rivolto "un appello al Pd prima della loro direzione: pensino all'Italia, pensino al danno che questa impazienza puo' fare alla nostra economia e a quanti miliardi di euro corrisponde il conto salato che si rischia di far pagare all'economia italiana, all'Italia e agli italiani per l'impazienza di rientrare a Palazzo Chigi".

Legge elettorale: Alfano, ci aggregheremo e supereremo soglia 5%

"Non e' una questione di soglia, perche' ci uniremo ad altri e supereremo il 5%": lo ha assicurato il ministro degli Esteri e leader di Ap, Angelino Alfano, a margine di un convegno alla Farnesina, sottolineando che "ci sono tante altre forze politiche e persone della societa' civile che ci hanno dato la disponibilita' ad aggregare una coalizione, un raggruppamento liberale e popolare che superera' la soglia". Per Alfano non si tratta di "una questione di soglia" ma "di principio": il tema e' quello delle "elezioni anticipate. Non si vota solo la legge elettorale ma si vota lo scioglimento delle camere. Noi - ha affermato - siamo anche pronti a prendere in considerazione questa legge ma non come oggetto di mercanzia per portare il Paese alle urne in piena legge di stabilita'".

Legge elettorale, Berlusconi: "Fosse per me alzerei la soglia all'8%"

Alcuni giornali oggi sostengono che "Berlusconi e' in disaccordo con il limite del 5 per cento" nella legge elettorale: "e' esattamente il contrario, se fosse per me lo alzerei all'8 per cento". Cosi' Silvio Berlusconi, parlando di legge elettorale mentre riceveva il premio 'Rosa Camuna' a Palazzo Lombardia.