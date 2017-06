Legge elettorale, Grillo al Pd: fatevela con Berlusconi e Dudù

Il leader del M5S, Beppe Grillo, sul suo blog: "Dai, ditecelo. Mandatemi anche due righe, giuro che non le pubblico. Ma spiegateci. Non volevate andare a votare? E' colpa del maggioritario? Del proporzionale?", scrive Grillo nel post dal titolo "Dai Pd, dicci la verita' sulla #LeggeElettorale". E Grillo attacca il Pd: questa legge "l'avevamo proposta noi e questo, per voi, era una gastrite neurologica. Non potevate sopportarlo. Dai, fatemi una telefonata. Me lo dite, e noi ce ne andiamo in Trentino".

