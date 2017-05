Legge elettorale, Grillo apre al tedesco

A tre giorni dall'adozione del Cosiddetto rosatellum (50% proporzionale e 50% maggioritario) come testo base della legge elettorale, dentro e fuori alla commissione Affari Costituzionali della Camera cresce il fronte dei favorevoli al sistema tedesco. Dopo Forza Italia, Mdp, Alternativa popolare e Sinistra italiana anche il Movimento 5 Stelle apre e mette ai voti sul blog per consultare gli attivisti.

Lo fa Beppe Grillo in persona che, nel post sul suo blog, mette anche i paletti: "Voto subito, niente coalizioni elettorali, proporzionale rigoroso sulla totalità dei seggi della Camera e soglia di sbarramento al 5%". Inoltre Grillo chiede "che si rafforzino le prospettive di governabilità nel rispetto della Costituzione (cioè con l'aggiunta di un premio di maggioranza per chi raggiunge la soglia del 40% o altri metodi di calcolo più selettivi che incrementino il numero dei seggi della prima forza politica)". Inoltre, dice il leader del Movimento: "per avere un sistema pienamente tedesco, occorre assegnare a ogni partito sopra lo sbarramento il numero di seggi esattamente corrispondenti alla percentuale di voti ricevuti.

Ciò significa che laddove dovesse capitare che il numero di seggi vinti da un partito nei collegi uninominali eccedesse il numero dei seggi ottenuti nel riparto proporzionale, quest'ultimo deve prevalere, per garantire la piena proporzionalità del sistema come in Germania".