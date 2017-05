Legge elettorale, il voto anticipato è una violenza agli italiani

Prima non ci hanno fatto votare, ora ci vogliono mandare al voto rapidamente e senza pensare alle conseguenze. Una vera e propria violenza perpetrata dalla palude politica a danno di tutti gli italiani.



L'agenzia Moody's, dopo molti anni, finalmente annuncia che la ripresa globale si sta rafforzando e soprattutto stanno calando i rischi delle aree euro.



Ovviamente parla dell'Europa nel suo complesso senza dire che, in ogni caso, il paese al momento economicamente più fragile è ancora il nostro ( Grecia esclusa).

LEGGE ELETTORALE. UNICO OBIETTIVO ORA PORTARE AVANTI LE RIFORME

Buon senso suggerirebbe ai leader politici del nostro paese di tenere la barra dritta, aiutare il Governo a portare avanti le riforme sostenendolo nello sforzo di dare un'immagine rassicurante ai mercati internazionali e pure alla speculazione, sempre pronta ad azzannare prede deboli.



E invece no.



LEGGE ELETTORALE. EGOISMO POLITICO E ANSIA DA POLTRONA



Qui da noi invece vige la legge del bieco egoismo politico e dell'ansia da poltrona.

Per una sorta di 'eritema da voto' che ha improvvisamente preso in primis il leader del PD Matteo Renzi e a seguire ha contagiato pure il lider maximo Beppe Grillo, il capo della Lega Matteo Salvini e il 'signore degli agnelli' Cavaliere Silvio Berlusconi.



LEGGE ELETTORALE. UNA LEGGE PER SPARTIRSI IL POTERE



La legge elettorale simil tedesca sembra essere stata accettata da tutti, tranne che da piccoli partiti sbarrati alla porta con un bel 5%. E allora avanti per cercare di spartirsi la torta del potere il più presto possibile.



A nessuno di questi abitanti della palude politica è venuto per un attimo il pensiero che un voto anticipato solo di qualche mese dalla fine naturale della legislatura, porterebbe solo danni in termini economici e di credibilità al nostro paese che ha il non invidiabile record di maggior cambio di legislature negli ultimi 70 anni, circa 69, quasi una all'anno.



LEGGE ELETTORALE.DAL GOVERNO APPELLI ALLA CALMA



Dal Governo in carica sono molti gli appelli alla calma, a partire dal ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan che ha osservato come i nostri conti dipendano da UE e mercati ed è difficile , se non impossibile, fare riforme sotto elezioni.

Parliamo fra l'altro di attività legislative che riguardano sfere economiche e sociali significative : una legge di bilancio intorno ai 15 miliardi, parliamo di portare al traguardo leggi sullo ius soli, contro la tortura, sul fine vita, la riforma penale e l'uso della cannabis.



Paolo Gentiloni in questo marasma mediatico, con il consueto equilibrio, ha tenuto a confermare come il Governo sia ancora nella pienezza dei poteri e voglia mantenere tutti gli impegni.

LEGGE ELETTORALE. IL FRONTE DEL NO AL VOTO ANTICIPATO

Su fronte del no al voto anticipato si sono alzate altre voci di rilievo, come quella del ministro della sanità, Beatrice Lorenzin che senza mezzi termici ha accusato Renzi di averla imbrogliata, quella del Guardasigilli ministro della Giustizia, Andrea Orlando e pure dal ministro degli esteri Angelino Alfano.



Nonostante gli appelli al no, la consapevolezza di fare solo il male dell'Italia, i pesci grossi della palude tirano avanti da irresponsabili.



LEGGE ELETTORALE.UNICO BALUARDO SERGIO MATTARELLA



Unico baluardo quel Sergio Mattarella, presidente di poche parole ma di schiena dritta che ha già fatto capire di non gradire inutili e dannose fughe in avanti.

Quindi Renzi, Grillo, Berlusconi, Salvini placate la fame di egoismo e aspettate.

Nel frattempo potrebbe essere utile pensare a qualche serio programma politico da presentare al popolo dei votanti. Gli italiani se lo meriterebbero.