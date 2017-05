Legge elettorale, primo incontro Pd-M5S: "E' andato tutto bene"

L.elettorale, Fico (M5S): Con Pd incontro cordiale e distaccato

Un incontro "cordiale e distaccato". Questa in sintesi l'atmosfera dei venti minuti in cui M5S e Pd si sono confrontati sulla legge elettorale. Roberto Fico, Vito Crimi e Danilo Toninelli si sono seduti a un tavolo di fronte agli esponenti Pd (il capogruppo Fico era di fronte al capogruppo dem Ettore Rosato) e hanno presentato la loro proposta: un modello elettorale alla tedesca con soglia di sbarramento al 5% ed eventuali correttivi per garantire maggiore stabilità. "E' andato come doveva andare. Abbiamo portato esclusivamente quello che è uscito dal voto degli iscritti. Non ci muoviamo da lì. Sarà il Pd che ci farà capire cosa vuole fare. Il Pd ha ascoltato e ha preso atto della nostra proposta", ha detto Fico in sala stampa alla Camera.

"I nostri iscritti hanno votato a favore dei correttivi di governabilità e magari un premio esclusivamente alla lista - e non alla coalizione - al 40%". Così il capogruppo M5S Roberto Fico in sala stampa alla Camera dopo l'incontro con il Pd sulla legge elettorale.