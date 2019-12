Legge elettorale, no di Forza Italia al modello spagnolo

Legge elettorale, Forza Italia respinge la proposta della maggioranza

Forza Italia dice 'no' al modello spagnolo. E chiede alla maggioranza di scrivere insieme, non per finta, le regole del gioco. Ovvero, la riforma elettorale deve essere allargata a una "maggioranza parlamentare, non limitarsi a quella di governo". Al termine dell'incontro alla Camera, che chiude la giornata di confronto tra maggioranza e forze di opposizione, Francesco Paolo Sisto e Nazario Pagano, spiegano qual è la posizione di Forza Italia, alla luce dei due modelli di sistemi proporzionali (sbarramento nazionale al 5% e simil spagnolo) presi in considerazione dai giallorossi.

"Abbiamo posto la questione del metodo con cui si scrivono le regole del gioco, riteniamo sia giusto che queste si facciano insieme", spiega il senatore azzurro Nazario Pagano, "ora valuteremo le loro proposte ". Il deputato Sisto tiene a specificare: "Per noi sono due i pilastri imprescindibili, la governabilità e la rappresentanza. Non è un diktat ma le riforme si scrivono insieme, non basta la maggioranza di governo ma serve una maggioranza parlamentare". Di certo, "Forza Italia vuole essere della partita - aggiunge Pagano - ma non riteniamo accoglibile il sistema spagnolo. Sul resto si può discutere", "purché - precisa subito Sisto - non sia una finta trattativa . Ognuno deve cedere qualcosa, sulla base di un metodo di condivisione".